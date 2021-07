Viegas e Paula Amorim são os finalistas de ‘No Limite’

Reprodução Viegas e Paula Amorim





Viegas e Paula Amorim Barbosa venceram a última prova do “No Limite” e vão disputar a preferência do público na grande final do reality realizada, ao vivo, na noite desta terça-feira (20).

Os ex-participantes do BBB 18, que são amigos fora do confinamento, superaram André Martinelli e Zulu em uma prova onde o ato final era cavar sacos na areia e encaixar bolas em um circuito. Viegas foi o primeiro a se classificar na disputa, enquanto Paula Amorim virou o jogo em cima de Zulu e André Martinelli na reta final.





Paula Amorim e Viegas vão concorrer ao prêmio de R$ 500 mil através de votação popular.

Quem vence?