Vídeos: mau tempo mata mais de 30 pessoas na Alemanha e Bélgica

Getty Onda de mau tempo mata mais de 30 pessoas na Alemanha e Bélgica

Fortes chuvas atingiram a Alemanha e a Bélgica nesta quinta-feira (15) e deixaram ao menos 32 mortes até o momento, sendo que 30 vítimas estavam no território alemão e outras duas no belga. A onda de mau tempo também atingiu regiões de Luxemburgo e Países Baixos, mas os danos foram apenas materiais.

Segundo as autoridades alemãs, há ainda cerca de 40 pessoas desaparecidas nas inundações que atingiram a área ocidental do país. As vítimas estão em diversas cidades do país, como Euskirchen, Ahrweiler, Schuld e Rheinbach e, segundo relatos, casas inteiras foram varridas pela força das águas.

Breaking: At least 19 dead, 70 missing, after torrential rain caused severe flooding in western Germany. pic.twitter.com/KdLPIkAcY6 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 15, 2021

Dezenas de pessoas se abrigaram nos tetos das residências para tentar escapar das inundações. Há dias chove na região, mas a intensidade da chuva ocorrida durante a madrugada foi ainda maior.

O temor das autoridades, especialmente nas cidades de Wuppertal e Rhine-Sieg, é que barragens locais estourem por conta do volume das águas e, por isso, ordenaram a evacuação dos moradores.

A chanceler Angela Merkel, que está em visita oficial a Washington, nos Estados Unidos, afirmou que está “comovida pela catástrofe” que está provocando sofrimento a tantas pessoas. A informação foi repassada por seu porta-voz, Steffen Seibert, e ainda expressou suas condolências às famílias das vítimas e dos desaparecidos.

Firefighter among those killed by Germany floods. Fire brigade Vehicle submerged in flood water #Germany #floods #ClimateEmergency pic.twitter.com/Y2VmXdtbgB — Fridays For Future Uganda (@Fridays4FutureU) July 15, 2021

Na Bélgica, a província de Liége é a mais atingida e, segundo a governadora local, Catherine Delcourt, “há diversos desaparecidos”, sem precisar um número. Além dos danos já provocados, há o temor de que o rio Mosa, que atravessa Liége e Maastricht, também pode transbordar.

Os trens que cortam a província pararam de funcionar já no fim da noite de quarta-feira (14) por conta de diversos trechos inundados e interrompidos pela queda de árvores. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se manifestou sobre a tragédia climática.

“O meu pensamento vai para as famílias das vítimas das devastantes inundações na Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos e aqueles que perderam as suas casas. A União Europeia está pronta para ajudar. Os países afetados podem chamar o mecanismo da Defesa Civil da UE”, afirmou a líder em sua conta no Twitter.