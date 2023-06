Pexels/Katerina Holmes – Vídeos de lancheiras infantis se tornam fenômeno no TikTok

No TikTok, as mães encontraram um jeito único e divertido de compartilhar um hábito diário: montar as lancheiras dos filhos. Esse tipo de conteúdo se tornou um fenômeno no aplicativo justamente por instigar a curiosidade das pessoas, que se interessam em saber cada detalhe: do formato que o pão será cortado até os alimentos que vão em cada lancheira, e se a criança irá comer tudo ou não.

Entre os comentários opinando sobre frutas e garfinhos, o tema ultrapassa a barreira da maternidade e ganha fãs por toda a comunidade, indo de pais e responsáveis até quem não necessariamente faz parte dessa dinâmica específica, mas curte consumir esse tipo de conteúdo satisfatório. E as hashtags relacionadas mostram o quanto o assunto é popular: #Lancheira e #LancheiraEscolar têm 1,2 bilhão de visualizações, por exemplo, enquanto #LancheiraInfantil tem 867 milhões de visualizações.

Confira algumas criadoras que compartilham a lancheira dos filhos no TikTok:

@thalitacampedelli

Enroladinhos de frango e melão em formato de letras são alguns dos itens que fazem as lancheiras da mãe Thalita um sucesso! Recheada de frutas e lanches diversos, como bolo de banana e panquecas cortadinhas, a alimentação dos filhos faz muito sucesso na plataforma.

@giovannabichels

As tradicionais lancheiras da Cata são queridinhas no TikTok. A mãe, Giovanna Bichels, compartilha o dia a dia da família na plataforma e um dos vídeos mais pedidos é o das lancheiras, que ela monta com todo o carinho para a filha.

@palomaboff

A lancheira da Valentina, feita pela mãe, Paloma Boff, é sempre um espetáculo à parte. A criatividade é o carro chefe dos conteúdos: pães em formatos diferentes, garfinhos e guardanapos coloridos e petiscos diferentes para a filha.

@maedeceliaca

A mãe da Bella faz lancheiras criativas e diferentes para a filha que é celíaca. Além de compartilhar o processo de separar as lancheiras, a criadora também ensina receitas sem glúten. Sempre recheada de diferentes alimentos, a mãe vai compartilhando dicas para ajudar quem também tem alguma restrição alimentar.