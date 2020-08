Videochamada grandona: Google Meet permite transmissão na TV; veja como

Unsplash/Chris Montgomery Google Meet poderá ser reproduzido na televisão

Pensando em ganhar a preferência dos usuários no concorrido mercado de aplicativos de videochamadas , o Google anunciou que, a partir desta quarta-feira (19), será possível usar o Meet em televisores.

Para isso, ainda será necessário o uso do computador, já que são deles câmera, microfone e áudio a serem utilizados. Porém, com o auxílio do Chromecast , será possível transmitir a imagem da videochamadas para a televisão, usando-a como uma tela maior para o computador.

Segundo o Google, a opção de utilizar a ferramenta vai aparecer quando o usuário estiver prestes a entrar em uma reunião. Selecionando “Transmitir esta reunião” será possível selecionar o dispositivo que vai receber a imagem. Já dentro da videochamadas, para quem quiser escolher a opção pode encontrá-la no menu, nos três pontos posicionados no canto superior direito.

O Google destaca, no entanto, que não há garantia de que o desempenho do Meet seja perfeito em todos os dispositivos, mas considerando que a qualidade da imagem nem sempre é tão importante nessas reuniões, a ferramenta ainda é uma opção útil. Além disso, é um diferencial em relação aos concorrentes, como Zoom e Microsoft Teams , que atualmente pedem um cabo HDMI para que as videochamadas sejam transmitidas em uma TV.

Se você tentar utilizar o recurso e não conseguir, atualize o Chrome do computador e o Chromecast para as versões mais recentes. Se ainda assim não funcionar, espere alguns dias. Segundo o Google, a ferramenta “será implementada para você nos próximos dias”.

Novos recursos no Google Meet

Além da possibilidade de transmitir reuniões em TVs, o Google Meet trará mais novidades a partir de setembro. Uma delas é o recurso ‘levantar a mão’ – semelhante à função lançada recentemente pelo Microsoft Teams -, gravação de aulas e a possibilidade de inserir até 49 participantes ao mosaico.

Também serão adicionadas ferramentas de perguntas e respostas, e espaço para pesquisas e gravação temporária de aulas gratuitas para clientes do G for Education . Essas, devem ser incorporadas ao programa até o fim do ano.