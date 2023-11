Videoarte ‘A Metamorfose’ é exibida em vias públicas de Cachoeiro de Itapemirim

Da literatura para o teatro, do teatro para o audiovisual. O Grupo Anônimos de Teatro, que estreou seu espetáculo “A Metamorfose” no último mês de outubro, agora desdobra seu projeto em uma videoarte, a ser exibida em vias públicas de Cachoeiro de Itapemirim.

Com trilha sonora executada ao vivo, a projeções acontecem a partir desta quinta-feira (09) até sábado (11). No primeiro dia, as exibições acontecem às 19h30 e às 21h; nos demais, apenas às 19h30.

Dirigida pelo cineasta Diego Scarparo, a videoarte inspira-se em temáticas presentes no texto original de Franz Kafka, tais como vida e morte, nascimento e renascimento, para a criação de uma nova obra, agora a partir da linguagem audiovisual.

“A proposta surgiu da própria essência do Grupo Anônimos, que é de nunca contar uma história através de uma única linguagem. Ao montar ‘A Metamorfose’, convidamos uma diretora da área da dança para dirigir um espetáculo de teatro. A música, executada ao vivo, é mais uma linguagem de que nos apropriamos para contar a vida e morte de Gregor Samsa. O cinema vem nessa mesma batida: metamorfoseamos o próprio projeto ao transformar a ideia de um espetáculo teatral em uma videoarte”, afirma o ator Luiz Carlos Cardoso, que protagoniza tanto a peça quanto a videoarte.

A exibição tem duração de 30 minutos e conta com apresentação dos músicos Alessandra Biato e João de Paula Junior, integrantes do Grupo Anônimos, executando ao vivo a trilha sonora do vídeo. Por esse motivo, a produção foi concebida sem sons, apenas com imagens, nas quais são explorados espaços urbanos e naturais para contar a mesma história por meio de outra narrativa, criada por Diego Scarparo.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult). As exibições são gratuitas e acessíveis a todas as pessoas.

Serviço:

Projeção da videoarte “A Metamorfose”

Quando: de 09 a 11 de novembro

Duração: 30 minutos

Classificação livre

Locais:

09/11 (quinta-feira), às 19h30, no Teatro Municipal Rubem Braga, Av. Beira Rio, 237, Guandú

09/11 (quinta-feira), às 21h, no Cervejinha, Av. Pinheiro Junior, 58, Ibitiquara

10/11 (sexta-feira), às 19h30, no Centro Operário e de Proteção Mútua, Rua 25 de Março, 189, Centro

11/11 (sábado), às 19h30, na Casa Carmô, Rua Seabra Muniz, 5, Independência

Ficha técnica

Projeto: Grupo Anônimos de Teatro

Direção e roteiro: Diego Scarparo

Performer: Luiz Carlos Cardoso

Trilha sonora ao vivo: Alessandra Biato e João de Paula Junior

Assessoria de imprensa: Patricia Galleto

