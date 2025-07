VÍDEO | Vigilante transforma SPA em ‘motel’ e bota morena para ‘mamar’

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (8) tem causado indignação entre os moradores de Carauari, no interior do Amazonas. As imagens mostram o que seria um flagrante de um ato sexual dentro do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da cidade, envolvendo um funcionário da unidade em pleno horário de trabalho.

Segundo o autor da gravação, ele passava em frente ao prédio quando, ao olhar para o interior da unidade, se deparou com uma mulher completamente nua praticando sexo oral no vigia do local. “Eu só fui comprar um lanche e vi a mulher lá, pelada, mamando o vigia. Isso aqui é um SPA ou um motel?”, diz o homem, visivelmente indignado, durante a gravação que já acumula milhares de visualizações.

A cena, considerada absurda e inaceitável pela população, rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e grupos de mensagens, levantando críticas severas à gestão da saúde pública local. Moradores exigem uma resposta imediata das autoridades municipais e estaduais, além da exoneração do servidor envolvido.

A unidade de saúde, que deveria estar à disposição da população para atendimentos de urgência, tornou-se cenário de um episódio de total desrespeito ao serviço público. O caso levanta preocupações sobre a fiscalização nas unidades do interior, onde, segundo denúncias, profissionais agem sem qualquer tipo de supervisão.

Até o momento, nem o Governo do Amazonas nem a Prefeitura de Carauari se pronunciaram oficialmente sobre o caso. As identidades do vigia e da mulher envolvida não foram divulgadas.

Enquanto isso, o vídeo continua circulando nas redes, acompanhado de críticas contundentes à precariedade na gestão da saúde no interior do estado e ao descaso com a função pública. A população cobra providências urgentes para que situações como essa não se repitam.

VÍDEO: