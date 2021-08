Vídeo: vendedora usa pênis de borracha para expulsar ladrão de sex shop

Reprodução Vendedora usa brinquedo sexual para expulsar assaltante de sex shop

Uma vendedora de uma sex shop da cidade de Novokuznetsk, na Rússia, foi surpreendida no final do último mês com a ação de um ladrão que tentou assaltar o estabelecimento usando uma pequena faca. Entretanto, ao invés de se render a situação, a mulher reagiu e expulsou o assaltante usando um brinquedo sexual para bater nele. Uma câmera de segurança registrou o momento e o vídeo circula nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o homem se aproximando e fazendo ameaças, com uma pequena faca na mão. A mulher chega a abrir uma gaveta, fingindo que iria pegar alguma coisa. De repente, ela pega um pênis de borracha de duas extremidades que estava em cima do balcão e parte para cima do ladrão, batendo nele até ele sair da loja.

Segundo o portal de notícias Life, ninguém ficou ferido e a loja não teve nenhum prejuizo.