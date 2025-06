VÍDEO | Veja outro ângulo da onça-pintada atacando jacaré no Pantanal

Em imagens gravadas, é possível ver a onça esperando em cima de uma árvore para dar o bote no jacaré que nada tranquilamente em rio

O biólogo João Marcelo Rocha Biagini gravou um vídeo que mostra, em outro ângulo, o momento exato em que a onça-pintada pula e mergulha no rio para atacar um jacaré. O registro foi feito na sexta-feira (13/6), na região do Rio Três Irmãos, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense.

O vídeo mostra o momento em que a onça-pintada Medrosa, como o biólogo a nomeou, ataca um jacaré no do Pantanal.

VÍDEO:

No vídeo, o felino aguarda em cima de uma árvore para dar o bote no jacaré, que nada tranquilamente no rio. Quando o réptil passa pela onça, ela pula e surpreende a caça.

A onça fica ainda alguns segundos debaixo d’água enquanto o jacaré é virado de barriga para cima pelo ataque. Mas, no fim, o réptil escapa.

Após a tentativa, a onça vai para a margem do rio e encara as águas nas quais o jacaré conseguiu mergulhar.

Medrosa é mãe

A onça-pintada Medrosa tem um filhote de 1 ano e costuma caçar, em média, três jacarés por semana, segundo o biólogo e guia de turismo João Marcelo Rocha Biagini.

O registro foi feito na região do Rio Três Irmãos, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, a 104 e 121 km, respectivamente, de Cuiabá.

Medrosa tem 9 anos e pesa, aproximadamente, 90 quilos. Ela se destaca por ser uma das onças mais observadas em ação, principalmente durante ataques a jacarés no Pantanal.