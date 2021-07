Vídeo: Veja o momento em que DJ Ivis é preso em Fortaleza

Reprodução Instagram Pamella Holanda foi agredida pelo ex, DJ Ivis

Preso preventivamente nesta quarta-feira (14), DJ Ivis foi levado à delegacia para prestar depoimento e depois ser levado para a cadeia . Segundo o governador do Ceará, Camilo Santana, a decisão da Justiça veio um dia após o pedido de prisão pela Polícia Civil.

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, publicou Camilo. Veja os momentos em que DJ Ivis é levado para a delegacia:









Você viu?

Relembre o caso:

Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis é acusado pela companheira Pamella Holanda de tê-la agredido. Os dois foram à delegacia de Eusébio, no Ceará, na tarde de domingo (11), segundo a coluna do Leo Dias no Metrópoles.

Pamella utilizou o Instagram para publicar vídeos das situações onde houve agressões. Em dois dos registros, o DJ aparece dando socos e chutes na esposa na frente de sua filha bebê.

Esse cara precisa ser preso! Isso dar um nojo, angústia, revolta… Justiça por Pamella! Dj ivis / ze felipe pic.twitter.com/hJbHDJR2tg — Wander uai (@wwaanderson) July 11, 2021

Charles Barbosa de Oliveira, motorista de Ivis , confirma as agressões. Ele estava presente nos vídeos divulgados por Pamella e diz que a violência já era rotineira.

O colunista Leo Dias teve acesso aos áudios em que Charles fala que as agressões faziam parte da rotina. Ele também disse que a violência doméstica não começou nos vídeos que foram divulgados na internet. “Uma coisa que eu digo a você sem medo de errar e o que eu vou falar quando for chamado lá. Se não fosse primeiramente Deus e eu, de fevereiro para cá alguém já tinha morrido. Aquela confusão ali não começou ali não, começou dentro do quarto”, diz.