Vídeo | Veja cenário de destruição após acidente que matou 6 em BR de Goiás

Segundo o Corpo de Bombeiros, acidente aconteceu na BR-414, envolveu 14 veículos e deixou, ao menos, 6 vítimas fatais

Um motorista que passou pela BR-414, entre os municípios de Anápolis e Pirenópolis, em Goiás, registrou imagens de destruição em decorrência de um grave acidente na rodovia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 14 veículos se envolveram no acidebnte e há, ao menos, seis vítimas fatais.

De acordo com a corporação, a colisão inclui três caminhões, sendo dois graneleiros bitrem (caminhões com grãos e dois semirreboques) carregados, sem identificação clara, e um caminhão caçamba vazio, porém, com vazamento de diesel.

O vídeo filmado no local mostra um cenário impressionante. Veja:

De acordo com a corporação, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros seguiram para o local, além de ambuLañcias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Anápolis e equipes de resgate da corporação do município de Pirenópolis.

Mais vítimas

O Corpo de Bombeiros ressalta que as informações são preliminares e sujeitas a atualizações à medida que mais detalhes forem confirmados. A corporação pede que a população evite se aproximar da área do acidente para não atrapalhar as operações de resgate e salvamento.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia está completamente interditada. Equipes da concessionária responsável pela rodovia estão no local e recomendaram o cuidado redobrado de motoristas que estão próximo ao trecho.

Segundo Tiago Carrijo, diretor do Samu, há muitas vítimas em estado grave e serão encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis (Heana).