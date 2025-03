VÍDEO | ‘Vai me matar?’: ‘Mulher maluca’ mete facada no marido após ver celular dele

A mulher foi detida e deve responder pelo ataque

Na tarde desta quinta-feira (27), uma discussão entre um casal terminou em violência em um apartamento em Caucaia, no Ceará. De acordo com relatos, a mulher identificada como Beatriz Miranda, influenciadora digital com milhares de seguidores no Instagram, teria agredido o ex-namorado, identificado como Lício Moraes, após uma discussão acalorada.

Segundo informações iniciais, a briga começou com um bate-boca e rapidamente escalou para uma luta corporal, culminando com a mulher desferindo múltiplos golpes de faca contra Lício. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital local, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A motivação do crime, conforme fontes próximas ao caso, estaria relacionada a ciúmes. A polícia foi acionada e está investigando as circunstâncias do ocorrido. A mulher foi detida e deve responder pelo ataque.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes, e novas informações podem surgir à medida que o inquérito avança.

VÍDEO: