VÍDEO | TV de hospital exibe sexo explícito e surpreende pacientes em sala de espera

Um episódio inusitado e constrangedor repercutiu nas redes sociais após cenas de sexo explícito serem exibidas em uma televisão do pronto-socorro do Hospital Margarida, em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais.

O caso ocorreu enquanto pacientes aguardavam atendimento médico na sala de espera da unidade. De forma repentina, o conteúdo adulto começou a ser transmitido na TV, causando surpresa e constrangimento entre as pessoas presentes, que ficaram sem reação diante da situação.

Em nota, a administração do Hospital Margarida informou que a televisão foi utilizada de maneira indevida por terceiros. Segundo a direção, a exibição foi percebida rapidamente, o conteúdo foi retirado do ar e medidas internas foram adotadas para apurar como o material acabou sendo veiculado no equipamento.

A instituição acrescentou que o episódio está sob investigação e que serão implementados novos procedimentos de controle para reforçar a segurança no uso das televisões do hospital, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

VÍDEO:

