Vídeo | Turistas são resgatados após serem arrastados por corrente marítima

Vítimas teriam tentado se aventurar em uma região de perigo. Todos foram retirados da água com vida e passam bem

Oito turistas precisaram ser resgatados após terem sido levados pela corrente do mar, na tarde do último sábado (18), em Guarujá, no litoral de São Paulo. Um vídeo feito pelo Grupo de Bombeiros Marítimo mostra o resgate emocionante, feito no meio do mar — assista abaixo.

Segundo informações da corporação, sábado foi um dia de muito sol e de praias lotadas. As oito vítimas teriam tentado se aventurar em uma região onde estava uma placa de perigo e acabaram levadas pela correnteza.

Pelo menos dois turistas precisaram ser resgatados pelo helicóptero, enquanto os demais foram retirados da água por meio de moto aquática.

O Corpo de Bombeiros alerta para o risco de afogamentos do mar: “Água no umbigo, sinal de perigo”, escreveu. “É comum as pessoas se encorajem estando em grupos, e ainda mais se fizerem uso de bebidas”, ressaltou.

