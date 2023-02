VÍDEO: Trio é flagrado fazendo sexo grupal em calçadão de praia em Fortaleza

Três pessoas foram avistadas fazendo sexo no calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza. O grupo, composto por dois homens e uma mulher, foram flagrados na madrugada desta segunda-feira (6). Uma pessoa que caminhava avistou o trio e acionou a polícia.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura as circunstâncias do ato obsceno realizado pelas pessoas no trecho da Praia de Iracema.

Por ser uma região turística, o local do crime conta com grande fluxo de turistas e moradores locais. Os três podem receber condenação de 3 meses a 1 ano de prisão, ou pagamento de multa, de acordo com o artigo 233 do Código Penal, que proíbe sexo em vias públicas.

Confira o vídeo: