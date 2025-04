VÍDEO | Treinador é atacado por tigre em circo e tem braço amputado

Ataque aconteceu durante espetáculo de acrobacias dos animais. O homem estava do lado de fora e foi ferido ao colocar o braço dentro da jaula

Um treinador de animais foi mordido por um tigre durante um show do Circo Tanta, no Egito, na última semana. O homem teve o braço amputado. Um vídeo do caso viralizou nas redes sociais.

O incidente ocorreu durante a apresentação de um número de acrobacias dos felinos do circo. Os animais estavam sendo acompanhados por treinadores dentro da jaula, mas o treinador que foi atacado estava do lado de fora.

O incidente aconteceu quando o homem colocou o braço dentro da jaula para separar os animais do público.

As gravações do momento do incidente mostram o homem tentando tirar o braço de dentro da jaula e sendo socorrido por algumas pessoas. O pânico na plateia também foi registrado.

Outros membros da equipe do circo entraram na jaula após o golpe para tentar controlar os animais. A vítima foi retirada do local com ferimentos graves. Os médicos que atenderam o treinador precisaram amputar o braço dele.

VÍDEO: