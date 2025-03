VÍDEO | Travesti cobra dívida de ‘caloteiro’, arma barraco e acaba sem blusa

Em um vídeo publicado por ela, é possível ouvi-la exigindo o pagamento imediato

A influenciadora digital Luanna Pantoja utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (6) para expor um suposto caloteiro em Manaus. Sem revelar a identidade visual do devedor, identificado apenas como Tiago, a influenciadora exigiu o pagamento de uma publicidade contratada e ainda não quitada.

O desabafo começou por meio de um storie, onde Luanna escreveu: “A palhaçada acabou, aguardem os próximos capítulos. Travesti não é bagunça, seu fdp”. Em seguida, a influenciadora foi até a loja do suposto devedor para cobrar a dívida, que, segundo ela, está pendente desde julho do ano passado.

No local, a discussão ficou acalorada, e Luanna, revoltada com a situação, chegou a tirar seu cropped, expondo os seios, enquanto gritava com Tiago. Em um vídeo publicado por ela, é possível ouvi-la exigindo o pagamento imediato:

“Bom dia. Thiago? Não, não tem cadeira, eu não quero conversar. A palhaçada acabou. Desde o ano passado, de julho, você vem me enrolando, eu te ligo e você vem me tirando. Não, eu quero meu dinheiro agora (…) Eu só saio daqui com meu dinheiro. Você é um mau-caráter, entendeu? Se você queria uma publi, você vai ter uma publi. Você quer ser conhecido?”, disparou ela.

O caso viralizou nas redes sociais, gerando debates sobre cobrança de dívidas, exposição pública e os limites das redes sociais como espaço de justiça. Até o momento, Tiago não se pronunciou sobre as acusações.

