VÍDEO | Torcedor não aceita eliminação do Flamengo da Copa do Brasil e quebra TV após partida

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) mostra um torcedor do Flamengo perdendo completamente o controle após a eliminação do time nos pênaltis para o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil.

Indignado com o resultado, o homem aparece no vídeo atingindo a televisão com uma pá de lixo. No primeiro golpe, a pá se quebra, mas ele segue com a agressão, acertando a TV com as mãos até derrubá-la da parede.

A cena foi registrada por pessoas que estavam no local, visivelmente chocadas com a reação. Não se sabe ao certo se o episódio aconteceu na casa do próprio torcedor ou na de amigos.

VÍDEO: