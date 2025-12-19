VÍDEO | Tentativa de assalto termina em queda de moto e confusão entre suspeitos

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra uma tentativa de assalto que acabou frustrada após os suspeitos caírem de motocicleta e serem contidos por populares. Até o momento, não há informações oficiais sobre o local onde o caso ocorreu.

As imagens, registradas na última segunda-feira (15), mostram dois homens em uma motocicleta abordando uma pessoa na via pública. Um dos suspeitos tenta puxar a bolsa da vítima e, em seguida, ambos tentam fugir utilizando o veículo.

Durante a tentativa de fuga, os suspeitos são alcançados por dois homens, dando início a uma confusão. Em meio ao tumulto, um dos envolvidos tenta retomar a motocicleta, mas acaba caindo novamente, o que intensifica a situação. Em determinado momento, os próprios suspeitos aparentam discutir entre si.

O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais acompanhado de legendas irônicas. No entanto, não há confirmação se a Polícia Militar foi acionada nem informações sobre prisões ou registro oficial da ocorrência.

*Com informações do D24AM

