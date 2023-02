VÍDEO: taxista bate em viatura para chamar atenção de policiais e fugir de sequestro

Nas imagens é possível observar quando o veículo que o taxista dirigia se aproxima em alta velocidade e bate na viatura

Imagens de circuito de segurança flagraram o momento em que um taxista colide com uma viatura da Polícia Militar (PM) para chamar atenção dos policiais e fugir de um sequestro. De acordo com a Agência Record, o caso aconteceu no cruzamento da Avenida General Bertoldo Klinger com a Avenida Corredor ABD, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em São Paulo, na noite de quinta-feira (23).

Nas imagens é possível observar quando o veículo que a vítima dirigia, um táxi Chevrolet Spin preto, se aproxima em alta velocidade e bate na viatura que estava dando a ré para estacionar em frente à loja de conveniência dentro de um posto de combustíveis.

Ainda com os parabrisas ligados, dois homens descem do carro, sendo um pelo passageiro e o outro pela porta atrás do motorista e tentam caminhar com naturalidade. Imediatamente os policiais descem da viatura e abordam os suspeitos. Um deles se rende e deita no chão ainda dentro do posto, enquanto o outro ainda tenta correr alguns metros mas é rapidamente alcançado.

O motorista do táxi, que ainda estava dentro do veículo, sai e se aproxima do agente que permanece imobilizando um dos suspeitos.A vítima relatou à PM que foi abordada pelos criminosos e que estava sendo mantida refém durante um sequestro.

Com os detidos foram apreendidos uma arma falsa e cerca de R$ 140. O caso foi encaminhado ao 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

