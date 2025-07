VÍDEO | Suspeito de roubar celular é espancado e amarrado a poste

O vídeo não revela como o homem foi contido inicialmente nem quem realizou a amarração

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (15) mostra um homem, supostamente acusado de tentativa de roubo, amarrado a um poste enquanto é agredido com sandálias por uma mulher, que seria a vítima do crime. O caso aconteceu na rua Monteiro de Souza, no Centro do município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus.

Nas imagens, o homem aparece com as mãos amarradas e encostado a um poste de energia, enquanto a mulher desferia golpes com uma sandália, em meio a gritos de revolta.

Segundo a legenda que acompanha o vídeo, ele teria tentado roubar o celular da mulher. Após a série de agressões, o suspeito é desamarrado e se mostra visivelmente atordoado, tentando se levantar com dificuldade.

O vídeo não revela como o homem foi contido inicialmente nem quem realizou a amarração. Também não há detalhes sobre a identidade da mulher nem se ela prestou queixa formal à polícia.

Até o momento, não há confirmação de registro de Boletim de Ocorrência (B.O.), tampouco informações se o homem foi conduzido à delegacia ou se a Polícia Militar foi acionada.

