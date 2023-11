Vídeo | Servidor da Prefeitura de Fundão se envolve em briga com ambulante no meio da rua

Confusão aconteceu na manhã desta sexta, próximo a um posto de combustíveis no centro da cidade. Prefeitura disse que vai instaurar sindicância para apurar o caso

Um servidor da Prefeitura de Fundão se envolveu em uma briga com um vendedor ambulante no centro da cidade, na manhã desta sexta-feira (17). A confusão aconteceu próximo a um posto de combustíveis e atraiu a atenção de muitos curiosos, que registraram vídeos da situação.

As imagens mostram os dois homens em luta corporal. Próximo a eles estava um carro com o brasão do governo do Estado, que está cedido ao município de Fundão.

Após os dois começarem a lutar, uma mulher aparece saindo do banco do carona do veículo. Ainda não se sabe ao certo o que teria motivado a briga.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que disse que não foi acionada para atender a ocorrência.

A Prefeitura de Fundão também foi procurada e disse que a conduta do servidor foi inadequada. Informou ainda que será aberta uma sindicância para apurar o caso.

Já a Polícia Civil informou, em nota, que o servidor municipal esteve na Delegacia Regional de Aracruz e registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal leve.

No entanto, segundo a PCES, ele informou que não desejava representar criminalmente contra o outro indivíduo e que o boletim teria o intuito de se resguardar do ocorrido.

A Polícia Civil destaca que a lesão corporal é um crime que depende da manifestação por parte da vítima para que haja investigação.

