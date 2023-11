Vídeo: Seca faz lago no Havaí ficar rosa; entenda o fenômeno

Reprodução Instagram Lagoa no Hawai fica rosa

Uma lagoa d de refúgio para a vida selvagem no Havaí ficou rosa chiclete, como se tivesse saído do filme da Barbie. O motivo para o fenômeno é a seca extrema. Segundo a equipe do Refúgio Nacional de Vida Selvagem da lagoa Kealia, em Maui, a água está rosa desde 30 de outubro.

Cientistas alertam para os banhistas e curiosos para que não entrem na água ou a bebam.

“Acabei de receber um relatório de alguém que estava andando na praia e me ligou dizendo: ‘Há algo estranho acontecendo aqui’”, disse Bret Wolfe, o gerente do refúgio.

Testes de laboratório descobriram que algas tóxicas não eram a causa da cor, como suspeitavam os cientistas. Em vez disso, um organismo chamado halobactéria pode ser o culpado.

Wolfe disse que o laboratório precisará realizar uma análise de DNA para identificar definitivamente o organismo.

Halobactérias são um tipo de archaea ou organismo unicelular que prospera em corpos d’água com altos níveis de sal. A salinidade dentro da área de saída do Lago Kealia é atualmente superior ao dobro da salinidade da água do mar.

A seca de Maui fez com que boa parte da água da lagoa evaporasse e as bactériasse proliferassem. Normalmente, o riacho Waikapu alimenta a lagoa Kealia e aumenta o nível da água lá, o que não ocorre há algum tempo, segundo Wolfe.

Quando chover, o riacho fluirá para o lago principal de Kealia e depois para a área de saída que agora está rosa. Isso reduzirá a salinidade e potencialmente alterará a cor da água.

Ninguém no refúgio viu o lago desta cor antes – nem mesmo os voluntários que trabalham lá há 70 anos. O lago já passou por períodos de seca e alta salinidade antes, e Wolfe não sabe ao certo por que a cor mudou agora.

Visitantes curiosos lotaram o parque depois que fotos e vídeos do lago rosa apareceram nas redes sociais.

Vídeo:





Fonte: Internacional