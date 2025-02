VÍDEO | Saiba quem é o homem flagrado fazendo sexo em camarote na Sapucaí

A coluna descobriu que o homem flagrado em cena de amor intenso na Marquês de Sapucaí é casado, mas não com a moça que aparece no vídeo

A internet entrou em polvorosa nesta segunda (24/2) depois que um vídeo mostrando um casal praticando sexo em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí viralizou nas redes. O registro foi feito no último fim de semana, durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio. A coluna Fábia Oliveira, bem informada, descobriu a identidade do cidadão, nota zero em “comissão de frente”.

Vídeo repercutiu

Como a gente mostrou ontem, o momento de amor intenso foi vivido pouco antes da Viradouro entrar na Avenida, no domingo (23/2), para seu último ensaio. Nas redes sociais, o rapaz envolvido no flagrante não cativou os internautas e ganhou nota zero em diversos quesitos, como “evolução” e “bateria”.

Mas a coluna, que não é cofre para guardar segredo, traz nesta terça-feira (25/2) mais detalhes sórdidos da situação. Acontece que o “Tarado da Sapucaí”, como vem sendo chamado por aí, é casado, mas não com a mulher que aparece com ele no momento pra lá de picante. https://fanoticias.com.br/wp-content/uploads/2025/02/sapucai.mp4

Homem é casado

Pois é, caros leitores! O homem estava na companhia da família, incluindo a esposa e amigos, na parte de baixo do tal camarote. Em determinado momento, porém, ele tomou um daqueles famosos “chás de sumiço” e subiu com outra mulher para a parte superior do camarote, que ainda está em construção.

E ainda tem mais: o sujeito é bastante conhecido em uma tradicional escola de samba carioca. Quem fez a identificação do taradão foram os seguranças dessa famosa escola, que o reconheceram pela roupa. Diante de toda a polêmica causada, o infiel nem deu as caras na agremiação neste começo de semana.

Já a moça em questão também resolveu tomar uma atitude para não ser reconhecida: ela tratou logo de apagar as fotos nas redes sociais em que aparecia com a mesma roupa usada no momento do flagra na Sapucaí. Que situação, hein?

Internautas não perdoaram

No X, antigo Twitter, o caso virou motivo de piada: “O cara teve coragem de transar no camarote da Sapucaí, com milhares de pessoas vendo, ainda broxou e tentou empurrar mole. A galera que tava de frente começou a gritar ‘broxa, broxa, broxa’ e ele desistiu”, zombou um internauta.

“Ela queria ver a Mangueira entrando na Sapucaí, mas deu ruim pro guerreiro”, comparou outro. “Mano, teve um camarote na Sapucaí que tinha casal transando e dava pra ver lá da arquibancada. Até aí, tudo bem. O cara não conseguia nem meter na mona porque ele broxou. Tentou, tentou, tentou e só desistiu com a arquibancada fazendo coro chamando ele de ‘broxa’”, escreveu um terceiro.