VÍDEO | Rompimento de barragem devasta área turística e deixa rastro de destruição

Um rompimento de barragem no sudeste do Tocantins causou danos severos a um ponto turístico da região e acendeu o alerta para a segurança de empreendimentos desse tipo no estado. O incidente atingiu o Balneário Ribeirão Bonito, localizado no município de Ponte Alta do Bom Jesus, surpreendendo moradores, turistas e comerciantes.

Imagens do antes e depois evidenciam o contraste do local. Onde havia águas tranquilas e estrutura voltada ao lazer, agora restam lama, destroços e prejuízos. A força da água liberada após a falha avançou rapidamente, invadindo áreas às margens do ribeirão e obrigando pessoas a deixarem o local às pressas.

De acordo com as informações apuradas, o rompimento ocorreu durante obras em uma pequena central hidrelétrica, no momento do fechamento do vertedouro da barragem. A estrutura não suportou a pressão, resultando na liberação repentina de um grande volume de água.

Comerciantes que dependem do turismo relatam perdas significativas, incluindo equipamentos, móveis e mercadorias. Muitos afirmam que não houve tempo para retirar nada, já que a água chegou com velocidade e força inesperadas, gerando medo e pânico.

Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de feridos ou mortes. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais foram acionados para monitorar a situação e avaliar os impactos ambientais e estruturais provocados pelo rompimento.

A empresa responsável pela obra informou que mantém equipes técnicas no local e que está adotando medidas emergenciais para reduzir os efeitos do incidente, incluindo apoio às comunidades afetadas. As causas do rompimento serão apuradas por perícia técnica, que deve indicar se houve falha de projeto, execução ou fiscalização.

O caso reacende o debate sobre a segurança de barragens em construção, especialmente em áreas turísticas e com populações ribeirinhas. Enquanto as investigações avançam, moradores e empreendedores aguardam respostas e ações concretas para evitar que episódios semelhantes se repitam.

