VÍDEO | Restaurante viraliza com menu de tapas na cara dados por garçonetes

Um restaurante japonês acaba de ganhar fama mundial e viralizar em todas as redes sociais. Mas o sucesso não tem nenhuma relação com comida, e sim com um item do atendimento.

O estabelecimento, chamado Shachihokoya e localizado em Nagoya, oferece aos clientes a chance de levar tapas das garçonetes, com preço unitário de 300 ienes (R$ 10, no câmbio atual).

Não demorou para que vídeos das bofetadas profissionais se espalhasseem em redes sociais chinesas e, logo depois, no X e no Reddit.

Segundo a mídia japonesa, o Shachihokoya foi fundado em 2012 e, desde então, é um sucesso de público e tema de reportagens de TV.

Outra informação engraçada é que o estabelecimento fica a 5 km de um restaurante conhecido por ter “o pior atendimento de todo o Japão”.

Vídeo:

There is a restaurant in Japan. Where for 300 yen you can order the menu item “Nagoya Lady's Slap” 😂pic.twitter.com/QbDX1Su0e9 — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) November 29, 2023