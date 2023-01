Vídeo registra momento em que asfalto cede e cratera “engole” caminhonete

Uma Volkwagen Saveiro foi ‘engolida’ por um buraco na última segunda-feira no município de João Monlevade, localizado na região central de Minas Gerais.

O acidente aconteceu no encontro da rua Pedro Bicalho com a Avenida Getúlio Vargas, por volta das 12h, e as imagens foram capturadas por um circuito de segurança. Dentro da Saveiro estava apenas o motorista, de 24 anos, que teve ferimentos leves ao bater a cabeça contra o para-brisa.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o buraco se formou na via. Momentos antes do acidente, alguns veículos passaram no local, bem próximo à área em que o asfalto estava cedendo.

Poucos segundos depois uma cratera se formou e o motorista da Saveiro, que fazia uma conversão à direita, não percebeu o problema na rua e acabou sendo engolido pelo buraco.