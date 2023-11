Vídeo | Primeira-dama picha carro de amante do marido: “Raparigo”

A primeira-dama de Agrestina, em Pernambuco, escreveu “prefeito raparigo” e “rapariga do prefeito” em carro

Um vídeo que envolve a primeira-dama da cidade de Agrestina, no Agreste pernambucano, viralizou nas redes sociais no último fim de semana.

Maria das Graças Mendes foi flagrada praticando um ato de vandalismo em um carro, que seria de uma suposta amante do marido dela, o prefeito Josué Machado (PSB).

A pichação em Agrestina

A gravação mostra Maria das Graças pichando o carro com um spray de tinta vermelha com diversos xingamentos, como “prefeito raparigo” e “rapariga do prefeito”. Além disso, a primeira-dama furou os quatro pneus do carro.

Vídeo: