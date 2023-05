Vídeo | PRF recupera moto roubada durante perseguição na BR 101, no Norte do ES

Uma perseguição policial a um suspeito em uma moto roubada terminou em acidente às margens da BR 101, na altura do km 125, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando o indivíduo estava fugindo da corporação, acabou caindo em uma ribanceira. O veículo foi recuperado, mas o suspeito conseguiu fugir.

Uma câmera no interior da viatura da PRF mostra um trecho da perseguição, quando o suspeito pilotava pela BR 101, no sentido Jaguaré, e entrou em uma via escura às margens da rodovia. O acidente aconteceu logo depois. Os policiais saíram do carro, armados para procurar o homem, mas ele não foi encontrado.

A moto havia sido roubada em Linhares, município vizinho, na última quinta-feira (18), e foi recuperada.