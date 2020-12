VÍDEO | PRF apreende 34 quilos de cocaína na BR 101 em São Mateus

Apreensão ocorreu no km 57 da rodovia. As drogas foram encontradas em um fundo falso na quinta roda do veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 34 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em um caminhão, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado, no final da tarde desta terça-feira (1). Segundo a PRF, a substância estava em um fundo falso do veículo.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram um caminhão modelo Scania T112, com placa de Rio Bananal, no quilômetro 57 da rodovia. Durante a vistoria, foi encontrado um fundo falso na quinta roda do veículo, onde estavam os tabletes. Os 30 tabletes apreendidos totalizaram 34,6 quilogramas.

Segundo a PRF, a carreta era conduzida por um homem de 48 anos e tinha como passageiro outro de 25 anos. Essa apreensão gerou um prejuízo de mais de R$ 4,3 milhões para o crime organizado.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em São Mateus.