VÍDEO | Prefeito na Bahia agride manifestantes com chicote

Reprodução – Prefeito agrediu manifestantes com cinto na porta de casa

O prefeito de Barra do Mendes, na Bahia, Armênio Sodré, conhecido como Galego do MDB, usou um chicote para bater em manifestantes na frente da casa dele, na noite de sexta-feira (4). Uma mulher ficou ferida e com marcas da agressão pelo corpo.

Câmeras de segurança filmaram a ação, e o caso foi registrado na Delegacia de Irecê, a 65 km de Barra do Mendes, e é investigado pela Polícia Civil.

Os protestantes reclamavam da falta de ações de enfrentamento à Covid-19 no município, quando o prefeito chegou de carro, desceu do veículo com o objeto na mão batendo nos manifestantes, que correram.

“Quando a gente estava lá em frente à casa dele, ele [prefeito] chegou, parou o carro, e já desceu do carro dele por trás [das pessoas], todos correram quando viram ele. Eu fiquei para trás porque a mulher dele me desviou atenção chamando meu nome. Foi quando ele partiu para cima de mim com o chicote [cinto] na mão, me chicoteando várias vezes. De imediato, vi minha mão sangrando e fui levada ao hospital de Barra do Mendes”, contou Simone ao g1.

Segundo Simone, os manifestantes são amigos de um paciente da cidade, que está com Covid-19 e precisa de um respirador ou de transferência para uma unidade de saúde fora de Barra do Mendes.

Prefeito se manifestou

Em nota, Galego do MDB disse que as denúncias dos moradores de desvios de verbas recebidas para o combate à Covid-19 na cidade não procedem.

À TV Bahia, disse que os manifestantes soltaram foguetes em direção à casa dele, pregaram cartazes no portão e no muro da casa, esmurraram e chutaram o portão da residência, assustando as filhas e sua mãe, idosa.

Galego do MDB se desculpou e disse que estava assustado com a situação e que agiu “intempestivamente”.

(*IG, Bahia Notícias e Metrópoles)