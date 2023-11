Vídeo | Prefeito invade casa da ex-mulher e saindo após tiros

Naçoitan Leite, prefeito de Iporá, deu pelo menos 15 tiros na porta do quarto em que ex-companheira dele estava com o atual namorado

A polícia ainda não localizou o prefeito de Iporá, no oeste de Goiás, que invadiu a casa da ex-companheira na madrugada desse sábado (18/11). Naçoitan Leite deu pelo menos 15 tiros na porta do quarto em que ela estava com o atual namorado.

O casal conseguiu se esconder e não se feriu. A mulher contou os momentos de pânico que passou.

“Estava dormindo e acordei com o barulho da porta de vidro da cozinha quebrando. Ouvi o meu ex-marido gritando o meu nome umas duas vezes, e depois disso ele descarregou um pente de arma na porta do meu quarto. Tenho certeza que ele veio pra me matar”, desabafou a mulher à TV Anhanguera, que publicou também um vídeo do momento em que o prefeito invade a casa da ex-companheira do prefeito de Iporá.

Ele usou uma caminhonete para quebrar o portão da casa da vítima e depois descarregou a pistola .40 na porta do quarto em que a mulher e o atual namorado estavam. A ação durou 3 minutos.

O interior da casa ficou completamente destruído. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás como tentativa de feminicídio. A reportagem tentou contato com Naçoitan, mas não houve resposta.

De acordo com a polícia, Naçoitan fugiu após os disparos e não foi localizado. O prefeito estaria separado da mulher há cerca de dois meses. Porém, não aceitou o fim do relacionamento.