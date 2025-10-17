VÍDEO | Prefeito de São Mateus anuncia pagamento do piso salarial do Magistério

Medida beneficiará mais de mil profissionais da educação e garante reajuste de até 30% para outras categorias

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista (Podemos), anunciou durante o Educafest — evento em comemoração ao dia do Professor, realizado nessa quinta-feira (16) no Parador Internacional, no Balneário de Guriri — que enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza o pagamento do piso salarial do Magistério já na próxima folha.

Segundo o prefeito, a medida vai beneficiar mais de 1 mil profissionais da educação a partir do mês de novembro. O reajuste pode chegar até 30% para as demais categorias do magistério municipal.

A secretária municipal de Educação, Edna Rossin, destacou que o prefeito está cumprindo um compromisso assumido com os educadores. “O anúncio foi recebido com muita alegria durante a festa dos professores. Quem ganha com isso é a educação”, afirmou Edna.

Wanderlei Segantini, presidente da Câmara de Vereadores relatou em contato telefônico, que o projeto deve ser votado na próxima sessão na segunda-feira (20).

Com esta medida, São Mateus será o 27 município do Espírito Santo que passará a pagar o piso salarial para os professores das redes municipais.

VÍDEO: