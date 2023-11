Vídeo | Prefeito de Fundão é feito refém dentro de casa e tem o carro roubado

Segundo informações da PM, dentro da residência de Gilmar de Souza Borges, os suspeitos roubaram joias e retiraram dinheiro de algumas contas bancárias

O prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges (PSB), foi feito refém dentro de sua casa de praia no balneário de Praia Grande, no mesmo município, na tarde desta quinta-feira (2). O carro da esposa dele foi levado pelos criminosos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria ocorrido entre as 14h e 17h. Dois ladrões invadiram a casa do prefeito pulando o muro da residência, renderam uma funcionária e anunciaram o assalto.

Borges foi trancado em um dos quartos da casa, enquanto os criminosos revistavam o imóvel.

Segundo a PM, os suspeitos roubaram joias, retiraram dinheiro de algumas contas bancárias do prefeito, além de subtrair outros bens. Os homens foram embora do local no carro da esposa do político, um veículo modelo Volkswagen T-Cross, de cor prata, placa QRH1G06.

A reportagem entrou em contato com o prefeito, mas até o momento, não houve retorno. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Vídeo: