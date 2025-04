VÍDEO | Prefeito dá soco, nocauteia e fratura nariz de secretário de Educação

A cena inusitada aconteceu neste domingo (6), durante uma luta de boxe amistosa.

Em um evento esportivo com ares de confraternização, o prefeito de Mata de São João, Bira da Barraca (União Brasil), protagonizou uma cena digna de ringues profissionais: derrubou o próprio secretário municipal de Educação, Wellington Lázaro, com um golpe direto no rosto. A cena inusitada aconteceu neste domingo (6), durante uma luta de boxe amistosa.

🥊 Combate que durou poucos segundos

Logo após o início do combate, o secretário partiu com agressividade para cima do prefeito. Bira recuou por alguns instantes, mas respondeu com um único soco, direto no nariz do adversário, que foi ao chão em apenas dez segundos. O golpe foi suficiente para encerrar a disputa prematuramente.

📹 Imagens e reação nas redes

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento exato em que o prefeito acerta o soco no secretário. A gravação evidencia o impacto do golpe, seguido por um riso surpreso de Bira, que se aproxima para verificar a situação do colega após o nocaute. A cena, com tom de descontração, rapidamente viralizou.

🚑 Fratura confirmada

Após o incidente, Wellington Lázaro recebeu atendimento médico ainda no local e teve constatada uma fratura no nariz. Apesar do susto, o secretário passa bem, de acordo com informações de bastidores.

🤐 Silêncio pós-luta

Até o momento, o prefeito Bira da Barraca não se pronunciou oficialmente sobre o episódio, que deixou de ser apenas uma disputa amistosa e virou destaque nas redes e nos bastidores políticos do Litoral Norte da Bahia.

VÍDEO: