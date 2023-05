Vídeo: Policial se agarra no teto de carro durante perseguição

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o policial Patrick McCarty agarrado no teto do carro de um suspeito durante uma perseguição, em Iowa (EUA). O caso ocorreu no dia 5 de março de 2021, mas o Departamento de Polícia de Carroll divulgou a gravação recentemente. As informações são do New York Post.

As imagens foram gravadas pela câmera de segurança acoplada no uniforme do policial. Ele e outro agente abordaram um motorista durante uma parada de trânsito. Ao fazer uma pesquisa, os dois agentes constataram que havia um mandado de prisão contra o homem por falsificação;

No vídeo, é possível ver o momento em que Patrick McCarty subiu no veículo apontando a arma para o motorista. Nesse momento, o homem arrancou com o carro;

“Pare o carro! Pare o carro, cara!”, disse Patrick; Nesse momento, teve início uma perseguição. O motorista só parou quando perdeu o controle do veículo. Patrick caiu do automóvel e quebrou a coluna;

Em maio deste ano, o motorista foi condenado a até cinco anos de prisão por ter ferido o policial.

Vídeo: