VÍDEO: policial saca arma entre manifestantes em Brasília

Reprodução Policial saca arma em meio a manifestantes na noite da última segunda-feira, 06

Na noite da última segunda-feira, 06, quando bolsonaristas furaram um bloqueio da policia militar (PM) e começaram a acampar em Brasília, se preparando para o ato em favor do presidente neste Dia da Independência, um policial sacou uma arma em meio aos manifestantes. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o agente saca a arma enquanto apoiadores do presidente gritam ao fundo. Assista abaixo.

De acordo com a PM do Distrito Federal (DF), a situação ocorreu quando o grupo pressionava para furar o bloqueio e entrar na Esplanada dos Ministérios com caminhões. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, participava da manifestação.

– Com informações da CNN Brasil.