VÍDEO | Policial puxa mulher pelos cabelos em abordagem e leva tapa na cara

A abordagem ocorreu após a festa “Ilha sem Limites”, na localidade de Aratuba, e gerou indignação nas redes sociais

Um vídeo gravado durante uma ação policial em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, na noite da última terça-feira (4), mostra um PM puxando o cabelo e desferindo socos no rosto de uma mulher. A abordagem ocorreu após a festa “Ilha sem Limites”, na localidade de Aratuba, e gerou indignação nas redes sociais.

Nas imagens, a mulher resiste à prisão, tentando se soltar com chutes e empurrões, enquanto é arrastada até a viatura pelo cabelo. Durante o trajeto, o policial desfere pelo menos três socos em seu rosto. Já dentro do carro da polícia, a mulher bate no PM, que revida com outro tapa e um empurrão.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou, em nota, que instaurou um procedimento administrativo para apurar a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência. Segundo a corporação, agentes do 23º Batalhão foram acionados após uma denúncia de homens armados no evento e, ao chegarem ao local, foram recebidos com garrafadas e pedradas. A PM alegou que a mulher no vídeo teria insultado os agentes e incentivado a multidão contra eles.

Já a Polícia Civil relatou que atendeu a uma denúncia de perturbação do sossego, onde encontrou um carro com som alto. Durante a abordagem, três pessoas — a mulher do vídeo, o dono do veículo e outro homem — confrontaram os policiais e foram conduzidos à delegacia de Vera Cruz para prestar depoimento.

