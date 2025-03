VÍDEO | Policial leva tiro e tem arma roubada durante assalto

Um policial militar de 47 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde de sexta-feira (14), na Rua Doutor José Áureo Bustamante, zona Sul de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o policial, que fazia bico como segurança, é abordado por dois homens em uma moto.

Um dos suspeitos desce do veículo e começa a perseguir o policial, que corre para se afastar. Durante a fuga, o agente tropeça e deixa sua arma no chão. Ele tenta se levantar e escapar novamente, mas a moto retorna para resgatar o assaltante, que foge com o comparsa.

O policial foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado de helicóptero ao Hospital das Clínicas, onde recebeu atendimento médico. As autoridades, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Civil, já iniciaram as investigações para identificar e prender os criminosos responsáveis. A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

