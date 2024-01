VÍDEO | PM mata suspeito após ser feito refém com família dentro de casa

Quatro suspeitos invadiram casa de PM e o renderam com a esposa e o filho; após ameaças, o PM atirou contra os suspeitos e um morreu

Um policial militar de 33 anos foi mantido como refém, junto com a esposa e o filho, em Hortolândia, interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (19/1). Ele reagiu com tiros e matou um dos quatros suspeitos que invadiram sua casa, no bairro Jardim Terras de Santo Antônio.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a esposa do PM chegava em casa, por volta de 23h50 de quinta-feira (18/1), quando quatro homens armados invadiram o local anunciando o roubo. Câmeras de segurança flagraram o instante em que o grupo se aproxima da casa para assaltá-la. Minutos mais tarde, eles aparecem fugindo pela mesma rua (veja abaixo).

O grupo pediu para que o PM fizesse transferências bancárias, além de obrigá-lo a entregar dinheiro e a chave do carro. Os criminosos foram até o quarto e também renderam a esposa do policial e o filho. A criança teve uma arma colocada nas costas, de acordo com o registro da ocorrência.

Em dado momento, os suspeitos perceberam que a vítima era policial militar e o ameaçaram. Porém, o agente conseguiu sacar o revólver e atirar contra os suspeitos. Um deles foi baleado e depois socorrido no Hospital Mario Covas, mas não resistiu, informou a SSP. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Com o suspeito morto foram apreendidos uma garrucha e um revólver. A arma usada pelo PM também foi apreendida. Os outros três suspeitos ainda não foram localizados pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como roubo, homicídio, localização/apreensão de objeto e legítima defesa na Delegacia de Hortolândia.