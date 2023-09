VÍDEO | Pescador passa mal em alto-mar e é resgatado de helicóptero no Norte do ES

O homem teria sofrido um AVC hemorrágico. O Notaer usou uma aeronave que, com a ajuda de um guincho elétrico, retirou a vítima do barco

O tripulante de um barco de pesca ficou à deriva em alto-mar, no Espírito Santo, após sofrer um AVC hemorrágico. Ele voltava da Bahia e foi resgatado de helicóptero na altura da foz do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Estado.

De acordo relatos das pessoas que estavam com o rapaz na embarcação, e segundo a avaliação da equipe médica do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a suspeita é a de que o tripulante sofreu um AVC hemorrágico.

Para o resgate, o Notaer utilizou a aeronave Harpia 6 que, com a ajuda de um guincho elétrico, retirou a vítima do barco e a colocou na aeronave.

Em seguida, o paciente foi encaminhado até o Aeroporto de Linhares.

A bordo da aeronave estava um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compõe a equipe aeromédica do Notaer. Foram iniciados os procedimentos de emergência até a entrega do paciente para a equipe local do Samu.

