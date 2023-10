Vídeo: Patrícia Abravanel sorteia no SBT viagem a Israel em guerra

Reprodução/SBT Patrícia e Andrea durante a propaganda





Durante o Programa Silvio Santos, as apresentadoras Patrícia Abravanel e Andrea Nóbrega receberam críticas nas redes sociais por parte de telespectadores ao divulgarem uma promoção que oferecia uma viagem para Israel como prêmio. A promoção aconteceu em meio ao conflito em Israel e na Faixa de Gaza.

A promoção, que teve grande repercussão nas redes sociais, não se limitava à viagem para a Terra Santa, região à qual Israel pertence. Ela também oferecia a chance de concorrer a 14 iPhones como prêmio adicional.

Em resposta à controvérsia, o SBT divulgou uma nota explicando que a propaganda da promoção foi gravada antes do início da guerra. O canal de televisão também informou que solicitou a suspensão do anúncio ao cliente.

O ataque contra Israel é um dos piores em 50 anos. Membros do grupo Hamas invadiram o território israelense a partir da Faixa de Gaza e realizaram bombardeios indiscriminados, resultando em milhares de mortes, incluindo cidadãos brasileiros.

Em resposta ao ataque, o governo israelense convocou mais de 300 mil reservistas e manteve bombardeios intensos contra Gaza. A situação na região continua a ser um ponto de preocupação internacional.

O contra-ataque de Israel à Faixa de Gaza resultou em mais de 2.778 palestinos mortos e 9.938 feridos. Do lado israelense, há 1.400 mortos e 4.121 feridos.

A Faixa de Gaza enfrenta um bloqueio, com falta de eletricidade, combustível e água, resultando em uma séria catástrofe humanitária, tudo isso por conta do ataque do Hamas contra Israel. A OMS (Organização Mundial da Saúde) pede um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário para enfrentar essa crise.





No que se refere ao abastecimento de água, Israel alega ter autorizado o reabastecimento no sul de Gaza, mas os palestinos relatam que os bombardeios danificaram as tubulações e o abastecimento não foi normalizado, agravando ainda mais a situação.

