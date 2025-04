VÍDEO | Pastor revela traição de irmã com marido da amiga e viraliza

Um trecho da live do pastor Ezequias Silva, de São Paulo (SP), viralizou após o religioso revelar uma traição no meio do culto

O trecho de uma live da Assembleia de Deus Ministério Belém do Pará, localizada na Vila Marieta, em São Paulo (SP), viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o pastor Ezequias Silva revelando um caso de adultério.

Durante o sermão, em clima de suspense, o pastor mencionou duas mulheres presentes, que estavam juntas, revelando que uma delas era amante do marido da outra. Logo depois, o religioso cita os nomes das “irmãs” Vera e Cláudia.

As fiéis levantam as mãos e o pastor revela: “Quem de vocês duas está saindo com o marido uma da outra? A primeira que levantou a mão está saindo com o marido da do lado“.

Em seguida, o pastor desce do púlpito, se aproxima das duas e manda um recado. “Vocês se comportem. Saindo da igreja, vocês podem brigar, mas aqui é lugar de respeito”, avisou.