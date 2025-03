VÍDEO | Passageira fica ‘pelada’ antes de decolagem e faz piloto regressar a portão de embarque

Um voo da Southwest Airlines foi forçado a retornar ao portão de embarque, na tarde de segunda-feira (3/3), depois que uma passageira se despiu e começou a gritar a plenos pulmões antes da decolagem.

“Foi uma surpresa completa para todos”, disse uma testemunha ao 12 News sobre a exibição “chocante”, que durou 25 minutos.

O avião estava taxiando em preparação para partir do Aeroporto Hobby, em Houston (Texas, EUA), rumo a Phoenix (Arizona), quando a mulher, que ainda estava totalmente vestida no momento, caminhou até a frente do avião e exigiu que a deixassem sair do voo.

“Ela começou a pular para cima e para baixo, gritando a plenos pulmões”, disse a testemunha.

Quando a aeronave continuou a se mover, a passageira começou a tirar todas as roupas, do chapéu aos sapatos, informou a ABC10. A filmagem mostra a passageira nua andando pelo corredor diante até de crianças pequenas.

“Era muito evidente que ela estava tendo um surto”, comentou outra testemunha.

Num determinado momento, a passageira nua começou a bater na porta da cabine de comando, exigindo entrar, e até passou a se esfregar numa comissária de bordo, informou a 12 News.

“Eu só esperava que o avião não decolasse”, relatou uma pessoa a bordo.

Após retornar ao portão de embarque, a mulher saiu correndo, ainda sem roupa, pelo finger. Ela acabou detida e transportada para o hospital para uma avaliação médica, de acordo com a Polícia de Houston. O voo foi atrasado em uma hora.

