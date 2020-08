VÍDEO | Pai coloca criança em parapeito de janela no Rio de Janeiro

A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Em depoimento, o pai alegou que foi apenas uma brincadeira

Um vídeo viralizou na redes sociais e chamou a atenção até mesmo da polícia. No flagrante um criança aparece presa no parapeito da janela do oitavo andar de um apartamento, na zona norte do Rio de Janeiro. No entanto, o que mais impressiona nas imagens é que o próprio pai coloca a filha de 1 ano do lado de fora e fecha a janela.

O trabalhador que flagrou o caso estava indignado. “Olha aí o que ele faz com a filha dele. Fechando e abrindo a janela com a garotinha querendo entrar”, afirmou.

A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Em depoimento, o pai alegou que foi apenas uma brincadeira. “Ele disse que só a colocou na janela, porque havia a tela de proteção. Ele confiou, acreditando que a filha estaria protegida.”, afirmou o delegado Neilson Nogueira, em entrevista à Record TV Rio.

Com as investigações ainda em andamento, o pai pode responder pelo crime de expor a filha ao perigo.

Porém, para a advogada criminalista Alexandra Barros a ação do pai pode indicar um caso de violência doméstica e até maus tratos. “Essa hipótese de crime de castigo moderado dos filhos ela pode indicar a extinção do poder familiar. Isso pode acarretar na perda da guarda da criança”, disse.

(*Folha Vitória e Record Rio)