VÍDEO | Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial



Religioso nega envolvimento e diz que jovem pediu abrigo para dormir; Diocese de Diamantino afirma que medidas estão sendo tomadas

Um padre da Diocese de Diamantino (MT) está sendo investigado pela Igreja Católica após ter sido flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial do município de Nova Maringá, a cerca de 392 km de Cuiabá. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra o religioso e a mulher dentro do imóvel.

O sacerdote foi identificado como padre Luciano Braga Simplício. Nas imagens, ele é confrontado por um homem que arromba a porta da residência paroquial e encontra a mulher chorando embaixo da pia do banheiro. O nome dela não foi divulgado.

Em áudios que circulam nas redes, o padre nega qualquer envolvimento com a jovem e afirma que ela apenas pediu abrigo para dormir no local. Segundo ele, a mulher havia trabalhado durante o dia na igreja e solicitou usar um quarto anexo para tomar banho.

“Ela brincou: ‘Padre, eu vou dormir ali’, e eu disse que lá fora não tinha problema. Ela estava sozinha e o menino [noivo] tinha viajado”, explicou o religioso.

“Quando saí do banho, ela já estava dentro da casa, assustada. (…) Não teve nada com ela. O problema é que, na hora que chegaram, eu estava tomando banho e ela estava lá. Ela disse que tinha medo porque já foi assaltada. Era onze e pouca da noite”, afirmou o padre no áudio.

Em nota oficial, a Diocese de Diamantino confirmou estar ciente do episódio e declarou que “todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus”.

O comunicado é assinado pelo bispo diocesano, dom Vital Chitolina.

Até o momento, o padre não se pronunciou publicamente além dos áudios que circulam nas redes sociais, e a reportagem não conseguiu localizá-lo.

