VÍDEO | Padrasto é preso por espancar enteada de 2 anos na rua

Agressões foram registradas por câmera de segurança e viralizaram, causando forte indignação da população

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (18) por maus-tratos, após ser flagrado agredindo a enteada de 2 anos em uma rua de Paranaíba(MS). Segundo a polícia, a criança não sofreu ferimentos.

A delegada Eva Maira Cogo, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), informou que o padrasto suspeito de agredir a enteada foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (18), antes mesmo de as imagens começarem a circular nas redes sociais.

Conforme as imagens das câmeras de segurança, o homem aparece andando pela rua, mexendo no celular e a menina na calçada. Em certo momento, a criança aparenta brincar no desnível da calçada e, ao pedir ajuda para subir o degrau, foi agredida, puxada e chacoalhada pelo padrasto. Ela ainda recebe um tapa nas costas que a faz cair no chão. O homem a levanta e derruba a criança novamente.

Quando outras pessoas começam a aparecer no vídeo, o padrasto pega a menina no colo e vai embora. O homem foi preso após denúncia anônima. O suspeito foi ouvido na delegacia e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (19).

Ainda segundo a polícia, o homem e a criança haviam acabado de sair de casa e seguiam para a residência da avó materna da menina.

VÍDEO: