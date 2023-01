VIDEO: Ônibus do transcol é incendiado por criminosos no ES

Na manhã deste sábado (7), um ônibus do transcol que faz a linha 572, foi incendiado por criminosos na avenida Dante Michelini, na orla de Camburi.

Uma atendente que estava no veículo conta que os bandidos invadiram o ônibus e ordenaram que os passageiros descessem.

15 pessoas estavam dentro do coletivo no momento do ataque em que os criminosos invadiram o veículo e o incendiaram.

Alguns passageiros ficaram em desespero quando os bandidos jogaram gasolina no veículo.

Por conta do incêndio, o trânsito foi bloqueado no sentido Centro de Vitória. No outro sentido da avenida, apenas uma faixa está liberada para a passagem de veículos.

Vídeo: