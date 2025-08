VÍDEO | Mulheres se atracam com tapas e puxões de cabelo durante festa

O motivo do desentendimento ainda não foi esclarecido

Duas mulheres protagonizaram uma briga durante uma festa no município de Coari, interior do Amazonas. O motivo do desentendimento ainda não foi esclarecido, mas as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais e chamaram a atenção dos internautas.

No vídeo, as duas envolvidas aparecem agarradas uma à outra, trocando agressões físicas. Uma terceira mulher tenta, sem sucesso, separar a confusão. Em volta, vários curiosos assistem à cena, enquanto ao fundo a música da festa continua a tocar.

Poucos segundos depois, um homem intervém e consegue ajudar a separar as duas, encerrando momentaneamente a briga. Não há informações sobre ferimentos ou se alguma das participantes prestou queixa à polícia.

VÍDEO:

Festa em adega termina em caos

Policiais militares dispersaram uma grande aglomeração em uma adega localizada na zona Leste de Manaus. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a viatura se aproxima e dezenas de pessoas correm em diferentes direções para fugir da abordagem. Motos tentam atravessar o meio da confusão, aumentando o risco de acidentes.

A ação da polícia ocorre em meio à intensificação da fiscalização contra as chamadas “adegas” – festas improvisadas em ruas e praças, geralmente com carros equipados com potentes caixas de som.