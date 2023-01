Vídeo: mulher tenta afogar menino em piscina de condomínio

Mãe denuncia que uma mulher tentou afogar seu filho, um menino de 6 anos, em uma piscina. Vídeo de segurança do condomínio mostra o momento

Beatriz Santos, de 27 anos, denuncia que uma mulher tentou afogar seu filho, um menino de 6 anos, em uma piscina de um condomínio residencial de Bauru, no interior de São Paulo. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento que a mulher se aproxima da criança.

A mãe registrou um boletim de ocorrência relatando à polícia que o garoto brincava na piscina com um amigo quando a mulher tentou afogá-lo.

A criança foi ao local em 15/1 à convite do outro menino que é morador do condomínio. As imagens do sistema de segurança foram divulgadas nesta semana.

O vídeo registra as duas crianças brincando no local. A mulher se aproxima de um dos garotos e, aparentemente, o segura alguns segundos debaixo de água. As imagens mostram que ela solta o menino momentos antes de duas pessoas se aproximarem da piscina. Os meninos deixaram o local pouco tempo depois.

Após o filho relatar a agressão, Beatriz solicitou ao condomínio os registros da câmera de segurança e procurou a moradora suspeita da tentativa de afogamento.

A mãe afirma que foi ao apartamento da mulher no dia seguinte para questioná-la sobre ocorrido e foi agredida com um soco pelo irmão da moradora. Beatriz registrou também boletim de ocorrência de lesão corporal.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou a repotagem que o caso está sendo investigado pelos policiais do 2º DP de Bauru. De acordo com o órgão estadual, as autoridades já solicitaram exames periciais.

Vídeo: