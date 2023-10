Vídeo | Mulher surta ao flagrar ex-marido com outra em restaurante e confusão viraliza

Uma cena inusitada registrada em um famoso restaurante de Buenos Aires, na Argentina, se tornou viral nas redes sociais: uma mulher flagrou o ex-marido em um encontro e não conseguiu conter a raiva.

Conforme as imagens mostram, a mulher chegou ao balcão do bar do restaurante Kansas, localizado no bairro Palermo, na capital argentina, e imediatamente confrontou seu ex-parceiro, exclamando “Absurdo!”. Logo em seguida, dirigiu-se à acompanhante do ex-marido e indagou: “Você contou a ela sobre as vezes em que me agrediu?”.

Enquanto o homem tentava se justificar da melhor maneira possível, alguns copos e pratos acabaram se despedaçando devido às exaltações da ex-mulher. Ela continuou a discutir com a acompanhante, revelando “detalhes reveladores” do relacionamento que tiveram: “Permita-me contar o que você vai descobrir”, diz a argentina, acompanhada de uma série de insultos dirigidos ao homem, rotulando-o como uma “figura detestável”.

Vídeo: